Plätze in Düsseldorf : Wasserspiel auf Grabbeplatz bleibt trocken

Düsseldorf Der Wasserlauf hat zu dauerhaften Schäden in der Tiefgarage geführt. Eine Reparatur wäre aufwendig, denn es müsste auf jeden Fall auch eine Umwälzanlage eingebaut werden.

Was viele in Düsseldorf nicht wissen: Auch auf dem Grabbeplatz gibt es ein Wasserspiel, das einst so hübsch gesprudelt hat wie zuletzt das auf der Schadowstraße. Dass sich daran aber nur noch die Älteren unter uns erinnern können, liegt daran, dass es schon ziemlich lange defekt ist. Und sich daran wohl auch erst mal nichts ändert, wie jetzt eine Anfrage der Grünen in der Bezirksvertretung 1 ergeben hat.