Feuerwehreinsätze in Düsseldorf : Wasserschaden in NRW-Ministerium

Ein Rohr der Heizungsanlage in dem Gebäude an der Berger Alle war geplatzt.

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zu Samstag am NRW-Wirtschaftsministerium an der Berger Allee: Ein geplatztes Heißwasserrohr der Heizungsanlage sorgte dafür, dass Wasser ausströmte und sich Unmengen an heißem Wasserdampf bildeten. Das ausgetretene Wasser lief bereits aus Fenstern die Fassade hinab und aus dem Gebäude heraus. „Die Einsatzkräfte vor Ort haben dann mit zwei Saugern versucht, das Wasser abzupumpen, das Leck wurde provisorisch abgedichtet“, sagt Feuerwehrsprecher Christopher Schuster. Die 20 Feuerwehrleute waren bis 3.30 Uhr rund 90 Minuten vor Ort, bis die Lage unter Kontrolle war. Die Haustechnik wurde informiert. Zunächst war die Feuerwehr sogar von einem Brand ausgegangen, die Meldung entpuppte sich aber als falsch.