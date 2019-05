Feuerwehr Düsseldorf : Großer Wasserschaden in Gesamtschule in Flingern

Flingern Teile der Montessori-Gesamtschule standen unter Wasser. Ob der Unterricht am Montag stattfinden kann, ist unklar.

Kleine Ursache, große Wirkung: Am Sonntagmorgen kam es gegen 8 Uhr in einem Klassenraum in der Montessori-Gesamtschule an der Lindenstraße in Flingern zu einem erheblichen Wasserschaden. Offensichtlich waren aber nicht die gerade laufenden Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an dem Schulgebäude der Auslöser. Wie ein Feuerwehrsprecher erklärt, hatte sich vielmehr in einem Fachraum im zweiten Obergeschoss an einem Waschbecken ein Schlauch aus der Halterung gelöst und so dafür gesorgt, dass das Wasser bis ins Erdgeschoss floss.