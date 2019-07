RP sammelt Anliegen der Fahrgäste : Was wünschen Sie sich von der Rheinbahn?

Unsere Redaktion möchte die Rheinbahn mit den brennendsten Fragen der Fahrgäste konfrontieren. Machen Sie mit!

Rund 750.000 Passagiere sind an jedem Tag mit der Rheinbahn unterwegs. Wir wollen das Düsseldorfer ÖPNV-Unternehmen mit den brennendsten Fragen der Fahrgäste (und Nicht-Fahrgäste) konfrontieren – und bitten um Ihre Mithilfe: Was läuft oder läuft nicht auf Ihrer Verbindung? Wo hakt es im Nahverkehr? Was wollten Sie der Rheinbahn schon immer vorschlagen? Und was würde Sie zu einem glücklicheren Fahrgast machen?