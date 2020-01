Kommunalpolitik in Düsseldorf : Was wird aus dem Ponyhof?

Am Dienstag entscheidet die Bezirksvertretung 3, ob die Ranch zum Aderdamm zieht.

Doch zumindest für letzteren könnte es bald einen neuen Standort geben: Die Bezirksvertretung 3, zuständig für den Hafen, Bilk, Unter- und Oberbilk sowie Friedrichstadt, Hamm, Flehe und Volmerswerth, wird in ihrer Sitzung am kommenden Dienstag, 21. Januar, darüber entscheiden, ob die Ponyranch an den Aderdamm in Hamm ziehen kann. Dieser Standort, so heißt es in der Beschlussvorlage der Bezirksvertretung, sei kurzfristig verfügbar, zudem sei er mit einer Bruttogeschossfläche von rund 390 Quadratmetern nur unwesentlich kleiner als das bisherige Gelände Auf’m Tetelberg. Zudem könne das Gelände in Hamm in seiner bisherigen Form weitgehend erhalten bleiben, es sei für die Haltung der Pferde geeignet und auch Bodenversiegelung sei nur in geringem Maße nötig. Die Stadtverwaltung äußerte im Vorfeld keinerlei Bedenken gegen die Verlegung des Ponyhofs nach Hamm. Farfas Ponyranch, auf der kranke oder schlecht behandelte Pferde ein neues Zuhause finden, ist bei Kindern in Bilk beliebt und bietet unter anderem Reitkurse und Ferienlager. Der mögliche neue Standort liegt etwa zwei Kilometer von der bisherigen Ranch entfernt. Trotz der guten Aussichten bleibt Betreiberin Yvonne Krüll skeptisch „so lange ich keinen Pachtvertrag unterschrieben habe“.