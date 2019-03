Nach dem Abschied von Alain Bieber: Was wird aus dem NRW-Forum?

Das NRW-Forum im Ehrenhof braucht eine neue Leitung. Bis in die 1990er Jahre befand sich in dem Haus ein Technikmuseum. Foto: Andreas Endermann/Anne Orthen

Düsseldorf Analyse Nach dem krachenden Abschied von Direktor Alain Bieber muss die Politik handeln. Der Aufsichtsrat trifft sich zur Sondersitzung – das Ausstellungshaus steht schon wieder vor einem Neuanfang.

Auch Thomas Geisel hat es nicht geschafft, Alain Bieber zum Bleiben zu bewegen. Der Oberbürgermeister hat das angekündigte Gespräch mit dem Direktor des NRW-Forums geführt, der keine zweite Amtszeit antreten will – was er im Interview mit unserer Redaktion mit fehlendem politischen Rückhalt und zu wenig „Aufgeschlossenheit gegenüber ungewöhnlichen Experimenten“ in Düsseldorf begründet hatte. Bieber bleibt bei seinem Entschluss. Damit steht die Kulturpolitik vor derselben Situation wie vor sieben Jahren: Das Ausstellungs- und Veranstaltungshaus im Ehrenhof braucht einen Neubeginn.

Einfach wird das aber nicht. Das Konzept war stark mit der Person Biebers und seinem Engagement verbunden. Das Ausstellungshaus verfügt nur über ein kleines Team und keine eigene Sammlung. Der Wechsel wird in jedem Fall ein Neustart. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob hochkarätige Kandidaten in der aktuellen Lage zu überzeugen sind: Bieber hatte mit viel Gegenwind für sein ungewöhnliches Programm zu kämpfen, sein wütender Abschied dürfte andere Interessenten nicht dazu motivieren, sich hervorzuwagen.

Andererseits böte eine längere Vorbereitungszeit die Möglichkeit, auch über ganz andere Konzepte zu debattieren. Die Vakanz im NRW-Forum könnte zum Beispiel neue Gedankenspiele über ein Fotozentrum in Düsseldorf in Gang bringen. Letztlich kann man in dem denkmalgeschützten Haus in Top-Lage alles Mögliche unterbringen: Bis in die 1990er Jahre beheimatete es ein Technikmuseum mit einem begehbaren Steinkohlebergwerk im Untergeschoss („Landesmuseum Volk und Wirtschaft“).