Freizeit in Düsseldorf Was ab Montag in Düsseldorf los ist

Konzert Der berühmte Pop Star aus den 1980er-Jahren Nik Kershaw ist auf Deutschlandtour, um seine Hits zu singen. Der Sänger wurde mit dem Hit „I won’t let the sun go down on me“ berühmt und hat einen Ehrendoktortitel für sein musikalisches Wirken. Er ist am Dienstag ab 20 Uhr im Savoy Theater an der Graf-Adolf-Straße 47 zu sehen. Tickets gibt es ab 42,50 Euro.