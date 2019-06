Mobilität in Düsseldorf : Was man über E-Scooter wissen muss

Die Touristinnen Theresa (l.) und Paula aus Hamburg mieten sich am Seine-Ufer in Paris E-Tretroller. Bald sind die kleinen Fahrzeuge auch in Deutschland erlaubt. Foto: dpa/Christian Böhmer

Düsseldorf Die Elektro-Tretroller dürfen ab 15. Juni im öffentlichen Raum gefahren werden. Auch in Düsseldorf dürften sie bald zum Stadtbild gehören, einige Verleiher haben schon Interesse angemeldet.

Von Nicole Lange

Die Diskussionen um E-Scooter in deutschen Städten werden auch mit dem Inkrafttreten der entsprechenden Verordnung nicht aufhören. Die einen freuen sich über die Vorteile der flinken Roller gerade auf kurzen Strecken, die anderen sorgen sich wegen möglicher Unfälle. Für Düsseldorf haben einige Verleiher bereits angekündigt, hier Fahrzeuge anbieten zu wollen. Zu kaufen gibt es die Roller schon längst, auch wenn sie bislang nicht im öffentlichen Raum gefahren werden durften. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Wo darf ich mit einem E-Scooter fahren? Entgegen den ursprünglichen Plänen dürfen die Scooter – auch langsamere – nicht auf Gehwegen gefahren werden. So steht es in der „Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge“. Wenn es einen baulich angelegten Radweg oder Radfahrstreifen gibt, muss dieser genutzt werden. Gibt es keinen, darf man mit dem Scooter auf der Straße fahren. In Düsseldorf wird es interessant sein zu beobachten, ob viele Scooter künftig die beliebte Rheinuferpromenade nutzen – da es dort einen offiziell ausgeschilderten Radweg gibt, dürfte das jedenfalls erlaubt sein. Die Stadt hat angekündigt, gegen Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung vorzugehen.

Welche Voraussetzungen muss ein Roller erfüllen? Die Verordnung schreibt vor, dass die Tretroller höchstens 20km/h schnell sein und höchstens 500 Watt (1400 Watt bei selbstbalancierenden Fahrzeugen) Leistung haben dürfen. Außerdem gelten Anforderungen an die Verkehrssicherheit etwa bei den Bremsen und den Lichtsystemen. Einen Helm muss man übrigens nicht tragen. Der Roller muss aber versichert sein.

Wo in Düsseldorf kann ich einen elektrischen Scooter mieten? Bislang hat kein Anbieter ein definitives Startdatum für die Landeshauptstadt angegeben, mehrere große Verleiher sind aber konkret interessiert. Ein Stadtsprecher erklärte, es gebe aktuell Interesse von acht Anbietern – man rechne mit einem ersten Andrang etwa einen Monat nach Inkrafttreten der Verordnung. Unter anderem hatte auf Anfrage unserer Redaktion das Unternehmen Voi mitgeteilt: „Wir stehen sowohl mit der Stadt Düsseldorf und der Rheinbahn in Kontakt, um einen geordneten Markteintritt sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass wir in Düsseldorf nicht nur geduldet sondern auch erwünscht sind.“ Das Unternehmen startet aktuell fast täglich in neuen Städten, zuletzt in Turku (Finnland), Helsingborg (Schweden) und Winterthur (Schweiz). Auch die Anbieter Tier Mobility und Bird sehen Düsseldorf als attraktiven Markt.

Wie viele E-Scooter am Ende hier im Verleih sein werden, kann auch die Stadt nicht genau sagen, weil dafür keine Genehmigung erforderlich ist. In einer groben Schätzung hatte ein Sprecher die mögliche Anzahl mit etwa 1000 bis 3000 beziffert. Beobachter haben bereits die Befürchtung geäußert, es könne dann zu einem Chaos abgestellter Roller an Knotenpunkten kommen – das hatte Düsseldorf schon beim Aufkommen der Leihräder erlebt. Die Anbieter haben aber klargestellt, dass sie sich eine positive Wahrnehmung in der Stadt wünschen. Die Stadt erkundet nach eigenen Angaben zudem, inwieweit ein Verhaltenskodex sinnvoll ist. Dieser könne regeln, „was von Seiten der Stadt geduldet wird und wann die Stadt sich aufgefordert fühlt einzugreifen“.

Wie sieht es mit Kaufen aus? Verschiedene Geschäfte bieten in Düsseldorf die Scooter an. Eine Reihe von Modellen sind beispielsweise bei Elektro-Fachmärkten wie Saturn und Mediamarkt erhältlich, müssen allerdings oft erst bestellt werden. Beachten sollte man als Käufer, dass nicht alle erhältlichen Roller auch tatsächlich unter die neue Verordnung fallen. So kann man beispielsweise auch viele Roller kaufen, die statt 20 km/h bis zu 25 km/h schaffen – sie sind der Verordnung zufolge aber nicht erlaubt.