Seltsamer Anblick am Düsseldorfer Airport : Was macht dieses Schrottauto am Flughafen?

Der Crash-Opel neben dem Gebäude der Feuerwache Nord auf dem Düsseldorfer Flughafen. Foto: Wolfram Goertz

An der Feuerwache Nord steht auf dem Flughafengelände das Wrack eines alten Opel Corsa. Spaziergänger wundern sich über das seltsame Skelett. Der Flughafen gibt eine einleuchtende Antwort.

Zu den Sehnsuchtsorten der Landeshauptstadt zählt ohne Zweifel der Flughafen. Wer den engsten Kontakt zu den langsamen Riesen haben will, die landen und starten, lärmen und flüstern, beben und schweben – der spaziert am besten auf dem Schotterweg, der unmittelbar hinter dem nördlichen Absperrzaun verläuft. In der Geometrie würde man sagen: Der Weg bildet eine Hypotenuse zwischen Lohausen und Kalkum-Ost. Zu ihr gelangt man am besten über die Kalkumer Schlossallee, die Zeppenheimer Straße und dann am Reitstall Hoffmann vorbei. In jedem Fall immer den Ohren und der Schubumkehr der Flugzeuge nach.

Am Wochenende war der Betrieb besonders groß. Das Wetter erinnerte an vergessene Jahreszeiten wie beispielsweise den Frühling, es versprach pandemisch rosigere Zeiten; am Sonntag landete und startete „der Dicke“ (der Airbus A380 der Fluglinie Emirates) aus und nach Dubai gleich zweimal. Kinder, die zum Schotterweg strebten und ihre Großväter wie müde Hunde hinter sich herzogen, wirkten sehr aufgeregt. Planespotter hatten ihre Kameras im Anschlag. Irgendwie träumten alle davon, jetzt und sofort mitzufliegen. Wenigstens für ein paar Wochen raus aus dem Land der Schutzverordnungen!

Eine kleine Traube von Menschen fand sich überraschend am Zaun in Höhe der Feuerwache Nord zusammen. Man sah Leute, die irritiert miteinander fachsimpelten oder ihrer Überraschung Ausdruck verliehen. Neben dem Gebäude stand auf dem Flughafengelände, doch für jedermann sichtbar, der skeletthafte Überrest eines Opel Corsa. Das Wrack war offenbar Gegenstand eines schweren Aufpralls geworden: Die Seitenscheibe der Fahrerseite war zersplittert, das Dach unters Lenkrad geknickt. Eine absurde anatomische Fehlstellung.

Offenbar handelt es sich um ein Privatfahrzeug, was die Frage erlaubt: Was machte es denn eigentlich auf dem Flughafengelände? Finden dort – hoffentlich behördlich genehmigt – nächtliche Rennen statt, die gelegentlich ein ungünstiges Ende nehmen? Wurde ein Crash für das neue Eventfilm-Format von „Alarm für Cobra 11“ gefilmt? Oder wurde ein „Mad Max“-Nachfolger ausprobiert? Das ist ebenso unwahrscheinlich wie eine Prototyp-Sequenz für einen neuen James Bond à la „Casino Royale“ (wir erinnern uns: das geplante Attentat auf den „Skyfleet“-Jumbo). Ein Opel Corsa ist halt ein Fahrgerät, das im Jahr 2022 einzig nostalgischen, doch nicht modernen optischen Ansprüchen genügt. Ein Passant am Zaun sagte maliziös: „Den guckt man doch nur an, schon ist eine Delle drin.“ Ein anderer sinnierte laut: „Vielleicht simuliert hier der ADAC Crashtests mit Dummies.“

Die Pressestelle des Flughafens verschafft jene Form der Aufklärung, auf die man auch selbst hätte kommen können: „Unsere Flughafenfeuerwehr übt regelmäßig die Rettung von Passagieren aus Fahrzeugen. Dabei wird der Ablauf der möglichst patientenschonenden Rettung in Abstimmung mit den Notfallsanitätern und dem Notarzt geübt.“ Aber das Entscheidende: „Weiterhin trainieren unsere Feuerwehrleute auch den Umgang und den richtigen Einsatz der schweren hydraulischen Rettungsgeräte. Zu diesem Übungszweck kauft unsere Feuerwehr Altfahrzeuge. Sämtliche Betriebsflüssigkeiten werden im Vorfeld der Übungen abgelassen und entsorgt.“