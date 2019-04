An Karfreitag und Ostersonntag haben alle Düsseldorfer Museen geöffnet. Auch am Ostermontag, 2. April, sind zahlreiche Häuser für ihr Publikum da. Geöffnet sind an diesem Tag demnach das Museum Kunstpalast, der Aquazoo, das NRW-Forum, die Kunsthalle, Kunstverein sowie K20 und K21. An allen Feiertagen gelten in den Museen der Stadt die normalen Sonntagsöffnungszeiten.