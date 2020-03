Schließungen wegen Corona : Was geht noch in Düsseldorf, was geht nicht?

Was geht noch in Düsseldorf, was geht nicht?

Der Betrieb in der Altstadt erlahmt, hier ein Blick in die Bergerstraße. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Vom Gericht bis zu den Banken: Viele Institutionen oder Dienstleister schränken ihr Angebot ein oder melden Schließungen. Wir geben einen Überblick.

Awista Die Einsatzzeiten von Müllabfuhr oder Straßenreinigung können sich in vielen Straßen ändern. So kann es sein, dass die Trupps der Awista früher unterwegs sind als gewohnt. Hintergrund: Die Mannschaften sollen sich nicht morgens auf den Betriebshöfen begegnen. Die mobilen Sammlungen von Grünschnitt und Schadstoffen werden eingestellt. Nur noch der Recyclinghof in Flingern nimmt Wertstoffe an. Die Sperrmüllabfuhr geht weiter.