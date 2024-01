Jahresvorschau für Düsseldorf Am Hermannplatz scheiden sich die Geister

Ebenfalls beschäftigt die Bezirkspolitiker der barrierefreie Umbau von Haltestellen, die Lindemannstraße steht hier bei Schlee ganz oben auf der Liste. Graf hingegen regt sich über die erneute Sperrung des Kreisverkehrs am Höherweg auf. Auf eine entsprechende Evaluation „warten wir bis heute“.

Bauen „Insbesondere für die lange verwaisten Flächen Grafental-Ost, am Froschkönigweg sowie an der Sohnstraße hoffe ich auf Fortschritte im neuen Jahr“, sagt Schlee, der sich darüber hinaus über die fortschreitenden Planungen beim Neubau eines Gymnasiums und einer Grundschule in Flingern-Nord freut. Jede Menge halbfertige Baustellen, die den Verkehr behindern und die Gehwege blockieren, sieht Müller-Klar im Stadtbezirk: „Was ist zum Beispiel mit der Rethelstraße 77, was mit Hinz und Kunz an der Bruchstraße?“, fragt sie sich.

Wohnen Solange nicht fertig gebaut wird, kann auch nicht gewohnt werden. „Die FDP wird generell das Bauen von Wohnungen in Düsseltal und Flingern nicht behindern, wir brauchen sie dringend“, sagt Meyer. Aber nicht zu jedem Preis, schränkt Müller-Klar ein: „Die Linke stimmt grundsätzlich keinem Bauprojekt zu, welches nicht mindestens 50 Prozent sozial geförderten Wohnungsbau anbietet.“ Hinzu kommt, dass sie versucht, alle leerstehenden Häuser aufzuspüren. „Leider ist da die Zusammenarbeit mit der Stadt mehr als beklagenswert.“



Grün Nach Abschluss der Arbeiten zur Errichtung einer Fernwärmepumpe unter dem Schillerplatz steht 2024 die im Quartier sehnlichst erwartete Wiederherstellung des beliebten Platzes an, „der bei dieser Gelegenheit noch attraktiver gestaltet und unter anderem um weitere Aufenthaltsbereiche, neue Spielgeräte und eine öffentliche Toilette erweitert werden soll“, betont Schlee. In einem Workshop-Verfahren sollen zudem bald neue Ideen für eine mögliche Erweiterung des Stadt-Natur-Parks Flingern sowie für den verfallenden Grafenberger Bahnhof an der Schlüterstraße gesammelt werden, zeigt sich der Bezirksbürgermeister optimistisch.