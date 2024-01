Blick auf 2024 in Düsseldorf Flüchtlinge rücken wieder in den Fokus

Es sind oftmals die für die ganze Stadt relevanten Themen, die auch für die Politiker im zentrumsnahen Stadtbezirk 1 von Bedeutung sind. Und auch wenn der unmittelbare Einfluss auf den ersten Blick begrenzt sein mag, geben sich die Bezirksvertreter alle Mühe, ihren Einfluss geltend zu machen.



Bauvorhaben Eine Lösung für die diversen Großbaustellen, insbesondere am Heinrich-Heine-Platz und auf der Kö, mahnt Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke von den Grünen an. Und: „Das Bauprojekt auf der Kö 44 sollten wir in der Bezirksvertretung 1 von der erforderlichen Begrünung befreien – immer mit Hinweis auf den großen Calatrava-Bau, der dann alle Begrünung ausgleichen würde. Wie gut, dass wir standhaft geblieben sind und auf eine intensive Begrünung des Neubaus bestanden haben.“ Auch für Missagh Ghasemi (CDU) bleibt die Zukunft des alten Carschhauses inklusive des Heine-Platzes zentrales Thema im neuen Jahr, während Ulrike Hund (SPD) neben dem Stillstand bei den Investoren-Projekten von Signa bis Centrum nicht zuletzt die Detailplanungen – Campus Golzheim, Großmarkt-Gelände, ehemaliges Finanzamt an der Roßstraße – im Auge behalten will. Daniela Masberg (FDP) sagt zum Heine-Platz: „Dass der zentralste Platz der Stadt eine stillgelegte Dauerbaustelle mit erheblichen Einschränkungen für alle Einwohner und Besucher, ganz zu schweigen von den umliegenden Geschäften, bleibt, ist gänzlich inakzeptabel. Hier ist die Stadtregierung gefordert, eine schnelle Lösung zu erreichen. Andernfalls muss zumindest die Baustelle zurückgebaut werden, bis sich eine Lösung abzeichnet.“



Soziales Die Weiterarbeit an der Situation am Worringer Platz bleibt für Klinke enorm wichtig: „Niemand kann mit dem derzeitigen Zustand auf diesem Platz zufrieden sein, wir brauchen dringend für Menschen mit dem Lebensmittelpunkt Straße öffentliche Ausweichplätze draußen.“ Die Erweiterung der Öffnungszeiten der Tagesstätten sei ein guter erster Schritt, er könne aber das Bedürfnis der Menschen, sich draußen zu treffen, nicht auffangen. Von großer Bedeutung sei zudem eine gute Zusammenarbeit in der Arbeit mit Geflüchteten, findet neben Ghasemi auch Klinke, „da wir im Laufe des neuen Jahres zwei neue Unterkünfte für geflüchtete Menschen bekommen“, so die Bezirksbürgermeisterin – eine vom Land eingerichtete an der Schwannstraße und eine städtische an der Hans-Böckler-Straße, die schwerpunktmäßig für Menschen aus der Ukraine gedacht ist, die bisher in Hotels untergebracht sind.



Schule Ein Thema von hoher Relevanz ist für Masberg der geplante Verkauf des Luisen-Gymnasiums. „Wir werden dagegen kämpfen, da wir es für kurzsichtig und rücksichtslos halten, einen der wenigen innerstädtischen Schulstandorte ersatzlos aufzugeben. Die aus unserer Sicht einzig sinnvolle Lösung ist eine Nutzung des Gebäudes durch das Görres-Gymnasium“, so die Liberale.



Wohnen Nicht nur Ulrike Hund möchte alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, auch im Stadtbezirk 1 mehr Wohnraum zu ermöglichen. „Deshalb haben wir entsprechende Bebauungspläne angeregt und werden uns mit der Zustimmung zu weiteren Hotels und Büros zurückhalten.“ Der Linke Peter Klein hofft, dass derartige Bauvorhaben auch tatsächlich beendet und – noch wichtiger – wirklich benötigt werden, „neue Büro- oder auch Hotelgebäude zählen für mich nicht dazu“. Beim Wohnungsbau müssten Wohnungen unbedingt auch weiterhin bezahlbar bleiben – und sollten demnach zu mindestens 50 Prozent gefördert werden.

Gedenken Eine vollständige Instandsetzung des Deportationsdenkmals an der Toulouser Allee ist für Annette Klinke ohne Alternative. „Dort rutscht durch den entstandenen Trampelpfad die Erde weg. Jetzt wurde eine Zwischenlösung umgesetzt, die aber den Weg vollständig sperrt. Dies war nicht unsere Intention, da von dem Hügel ein guter Blick auf das Mahnmal möglich ist. Wir wollen diesen Weg erhalten und den Trampelpfad festigen, damit nicht bei jedem Regen der Sand auf das Mahnmal schwemmt.“