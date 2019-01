Ausblick: Rochusmarkt wird 2019 endlich umgestaltet

Stadtbezirk 1 Verkehr wird das dominierende Thema im angelaufenen Jahr sein. Außerdem werden schon lange geplante Projekte umgesetzt.

Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang die Sicherheit von Kindern im Verkehr von Belang. Der Schulweg an der Collenbachstraße werde im Februar verbessert, erinnert Spillner, ein Piktogramm auf der Marc-Chagall-Straße soll vor dem Spielplatz den Überweg sicherer machen. Was Klinke noch anmahnt: „Die Grünphasen mancher Fußgängerüberwege sind viel zu kurz, um die Straße in Ruhe queren zu können.“



Bürgerbeteiligung Die Bürger an Entscheidungen zu beteiligen, das hat im Stadtbezirk 1 zuletzt gut geklappt und soll weiter ausgebaut werden. Die geplante Aufwertung von Blücherplatz (etwa Rosen in Fortuna-Farben) und dem Plätzchen an der Gneisenaustraße gehen auf Bürgeranträge zurück, „hiermit ist direkte Demokratie möglich“, freut sich Spillner, die im Rahmen von Kindersprechstunde und Kinder-Stadtteilcheck erfährt, was Minderjährige im Stadtbezirk wollen – zum Beispiel eine Seilbahn für den Frankenplatz. Auch die Stadtteilkonferenzen, so Klinke, würden der Politikverdrossenheit der Bürger entgegenwirken, ebenso die Werkstatttage zur Zukunft des Kriegerdenkmals auf dem Reeser Platz, was besonders Peter Klein erfreut hat. Zum Thema Plätze hat Marina Spillner noch eine erfreuliche Nachricht: „Der Gemüsehändler auf dem Rochusmarkt wird aus Altersgründen Ende Januar seinen Stand aufgeben. Damit wird es möglich, unseren Beschluss umzusetzen: neue Asphaltierung und Gestaltung als Treffpunkt fürs Viertel.“



Wohnen 130 Studenten-Apartments an der Rather Straße, bezahlbare Wohnungen auf dem Gelände der Ulmer Höh’ und an der Worringer Straße – beim Thema Wohnen tut sich einiges im Stadtbezirk 1. Wie Sebastian Rehne (FDP) betont, könnte das alte Fachhochschul-Gelände in Golzheim, das gegenwärtig dem Land gehört, als Standort für neue Wohnungen eine große Chance für den Stadtbezirk sein. André Simon warnt: „Innen- vor Außenverdichtung lautet das Credo. Das bedeutet, dass der Innenstadtbereich immer mehr Verdichtung erfahren wird. Die Infrastruktur wächst aber nicht analog.“



Und sonst? Der Liberale Rehne ist gespannt darauf, welche konkreten Ergebnisse zum Thema Gaslaternen durch die Verwaltung präsentiert werden, auch die Sauberkeit liegt ihm am Herzen. Marina Spillner lenkt den Fokus zudem auf die Ergebnisse einer von der Bezirksvertretung in Auftrag gegebenen Untersuchung der Fachhochschule zur Bewertung der Lebensqualität der Bewohner der Altstadt. Und: Die stadtweit erste Toilettenbroschüre ist zur Zeit im Druck, in der alle öffentlichen Toiletten im Stadtbezirk sowie die netten Toiletten aufgeführt sind. Nicht zuletzt werde das Thema Erinnerungskultur 2019 ein große Rolle spielen, betonen Spillner und Klinke unisono: Eine Gedenktafel am S-Bahnhof Wehrhahn erinnert an das Bombenattentat 2000. Eine Stele wird auf der Mühlenstraße an die Geschichte des ehemaligen Landgerichts erinnern. Worauf sich Annette Klinke ansonsten freut: „Auf die Umsetzung des Stadtstrandes, der eine ganz neue Lebensqualität in unserem Bezirk bringen wird.“