Aktionstag: Was fürs Herz

Beim großen Herz-Aktionstag am Samstag können Düsseldorfer jeden Alters Wiederbelebung lernen. Wer mitmacht, kann mit dem entsprechenden Zertifikat kostenlos Riesenrad fahren.

Erst vor wenigen Wochen hat Ernst Vester wieder so einen Fall erlebt, in dem jede Minute zählte. Ein 64-jähriger Banker, so berichtet es der Chefarzt der Kardiologie am Evangelischen Krankenhaus, brach am Arbeitsplatz zusammen. „Erstmal brach ein Tumult aus, viele wussten nicht, was zu tun war“, so Vester. Bis auf die Sekretärin des Mannes: Die alarmierte die Rettungskräfte, öffnete das Hemd des Zusammengebrochenen, ließ einen Kollegen den automatisierten externen Defibrillator (auch für Laien leicht bedienbar) holen und brachte das Gerät zum Einsatz. Wenig später wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht und dort versorgt. „Nach neun Tagen konnte er beschwerdefrei entlassen werden“, sagt Vester: „Aber so etwas geht nur, wenn bei Kammerflimmern schnell geholfen wird. Nur so lassen sich schwerwiegendere Folgen vermeiden.“