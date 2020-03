Während der Coronakrise in Düsseldorf : Was Fahrgäste der Rheinbahn aktuell wissen müssen

Busse und Bahnen sind weiterhin durch Düsseldorf unterwegs. Die Coronakrise bringt aber viele Änderungen mit sich. EIne Übersicht.

Was tut die Rheinbahn gegen Infektionen? Nach Unternehmensangaben werden an den Haltestellen zentral die Türen geöffnet, um eine gute Lüftung zu erreichen. Dies ist ebenfalls eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Ausgenommen ist die erste Tür beim Bus: Sie bleibt geschlossen, damit die Fahrer weniger direkte Kontakte mit Fahrgästen haben. Das Vorzeigen des Tickets entfällt damit, es lassen sich auch keine Fahrkarten mehr im Bus erwerben. Die Fahrzeuge werden täglich im Betriebshof gereinigt. Die Rheinbahn hat auch vereinzelt Reinigungskräfte im Einsatz, die im laufenden Betrieb für Sauberkeit sorgen. „Nach jedem Fahrgastwechsel das Fahrzeug zu desinfizieren, ist leider nicht praktikabel“, heißt es von der Rheinbahn.

Nach welchem Fahrplan fährt die Rheinbahn? Seit Mittwoch gilt montags bis samstags der Samstagsfahrplan, der weniger Fahrten als an Werktagen vorsieht. Sonntags gilt der Sonntagsfahrplan. Auch der Nachtverkehr, der an Samstagen umfangreicher ist als in der Woche, läuft nach Plan. Dafür hat die Rheinbahn sich entschieden, damit Mitarbeiter von Infrastruktur-Einrichtungen besser nach Hause beziehungsweise zur Arbeit kommen. Die Mobilitätsgarantie gilt weiter, aber bezogen auf den neuen Fahrplan. Sonderregelungen für Zeitkarten am Wochenende, etwa die Mitnahme eines weiteren Fahrgasts, gelten nicht. Bei den Gemeinschaftslinien mit Nachbarstädten (U76 und U79) könnte es zu Abweichungen kommen.