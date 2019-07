Zwei Jahre nach dem Grand Départ : Was erinnert Sie noch an die Tour de France?

Die Tour de France startete mit einem Zeitfahren durch Düsseldorf. Foto: dpa/Federico Gambarini

Am kommenden Wochenende startet die Tour de France in Brüssel. Der Grand Départ in Düsseldorf ist damit schon zwei Jahre her. Wir wollen wissen, was von dem Sport-Event bei den Düsseldorfern und den Menschen in der Region geblieben ist: Besitzen Sie noch Erinnerungsstücke, vielleicht auch von der Werbekarawane?

Haben Sie tolle Fotos gemacht, als der Tour-Zirkus durch Düsseldorf gezogen ist? Oder haben Sie am Tour-Wochenende etwas Besonderes erlebt, an das Sie sich gern (oder auch weniger gern) erinnern? Wir freuen uns über Ihre Nachrichten per E-Mail an die Adresse duesseldorf@rp-online.de oder über unsere Facebook-Seite „RP Düsseldorf“.