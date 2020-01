Wirtschaft : Was Düsseldorfer Firmen in diesem Jahr vorhaben

Was Düsseldorfer Firmen in diesem Jahr vorhaben

Düsseldorf Viele Düsseldorfer haben sich für das neue Jahr etwas vorgenommen – aber auch für viele Firmen markiert 2020 kleine oder große Projekte und Veränderungen. Wir haben nachgefragt.

„Mehr Zeit für echte Freundschaften statt digitaler Follower“, wünscht sich der Deutschland-Chef von Vodafone , Hannes Ametsreiter, der mit dem Unternehmen den Ausbau der Digitalisierung auf verschiedenen Ebenen forcieren will. Der Ausbau des 5G-Netzes soll bis Ende 2020 so weit fortgeschritten sein, dass die superschnelle Technologie für den Datentransfer dann für 10 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung steht. Ametsreiter wünscht sich umgekehrt auch etwas von seinen Kunden. „Ich wünsche mir mehr Begeisterung für Veränderung sowie mehr Verständnis für die Haltung anderer und eine sachliche Streitkultur, mehr leidenschaftliche Akzeptanz statt vorschneller Verteufelung jeglichen Innovationsgeistes.“

Die Werbeagentur Butter, größte inhabergeführte Agentur der der Düsseldorfer Werbe-Szene, möchte im laufenden 25. Jahr des Bestehens zunächst einmal sich selbst feiern. Die Agentur, die an der Kronprinzenstraße in Unterbilk ihren Sitz hat, wird von Rolf Schrickel geleitet. „Wir wollen auch in diesem Jahr wieder kreative Leuchttürme für unsere Kunden in der deutschen Kommunikationslandschaft setzen“, erklärt Etat-Direktorin Alice Gevelhoff, die das Firmenengagement in einen größeren Zusammenhang für den Standort Düsseldorf sieht. „Nur an einem attraktiven Standort findet man zukünftige Talente und kann diese auch binden“, erklärt Gevelhoff.