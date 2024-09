Was Düsseldorf und Chemnitz verbindet „Die Partnerschaft mit Düsseldorf ist eine der fruchtbarsten“

Zum Interview hat Sven Schulze einen Radschläger mitgebracht: Der SPD-Politiker und Oberbürgermeister von Chemnitz freut sich an der kleinen Figur, die ihm ein Düsseldorfer Boxclub bei einem Besuch in der ostdeutschen Partnerstadt mitgebracht hat. Ein großer, bunt gestalteter Radschläger als Symbol der Verbindung mit Düsseldorf steht übrigens auf dem Marktplatz der Stadt, die derzeit viel Aufmerksamkeit erfährt: Sie ist Kulturhauptstadt Europas 2025 und arbeitet an einem Konzept, das hunderttausende Besucher begeistern soll.