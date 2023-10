Sogenannte „Tanzsteuer“ Vergnügungssteuer in Düsseldorf – was die Stadt jetzt plant

Besonders ärgert die Vergnügungssteuer Daniel Fritschi, bisheriger Betreiber des inzwischen geschlossenen Golzheims wegen Bauarbeiten an der Theodor-Heuss-Brücke. Er hatte stets einen vierstelligen Gesamtbetrag pro Jahr zahlen sollen, obwohl er die von ihm gebuchten Djs als Künstler sieht, die wie ein Musiker bei einem Live-Konzert auf der Bühne stehen, wo auch keine Vergnügungssteuer fällig sei. Er hatte sich zuletzt sogar geweigert, die Steuer zu zahlen und der Stadt seine Argumente immer wieder dargelegt. Dennoch musste er erst vor wenigen Tagen erneut Einspruch gegen eine Pfändungsandrohung einlegen, wie er sagt. Die Abschaffung der Steuer für Tanzveranstaltungen sei gut, sagt Fritschi jetzt, er hoffe, dass ihm das auch bei seinem Streit mit der Stadt in dieser Sache helfe. „Ich bin auch ziemlich sicher, dass ich mich vor Gericht durchsetzen würde, obwohl ich es so weit eigentlich nicht kommen lassen will.“