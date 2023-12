Euro 2024 in Düsseldorf Was die EM-Auslosung für Düsseldorf bedeutet

Die Auslosung für die Fußballeuropameisterschaft 2024 hat Düsseldorf mit Frankreich und Spanien absolute Spitzenmannschaften beschert und bislang kein Spiel mit erhöhter Risikobewertung. Bei einer Videokonferenz waren am Sonntag Vertreter der Euro 2024 GmbH, der Austragungsorte und lokalen Sicherheitsbehörden zusammengeschaltet. Mit dabei war Thomas Neuhäuser, Düsseldorfs Projektleiter für die Euro 2024. Er berichtet, dass die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze der Polizei die Begegnungen in Düsseldorf den drei Ampelphasen folgend mit „grün“ eingeordnet habe, also der niedrigsten Sicherheitsstufe. Offen ist noch der Gegner der Slowakei, sodass für diese Partie auch eine andere Kategorisierung denkbar wäre, etwa wenn der Gegner Israel heißen sollte, was ja noch möglich ist.