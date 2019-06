Tempo 30, Sonderspuren, Umweltspuren : Was Düsseldorf alles im Straßenverkehr ausprobiert

Die Stadt setzt auf immer mehr „Verkehrsversuche“. Gleich zwei beschäftigten am Mittwoch die Politik. Das Experiment einer abschraffierten Spur in Flingern wird zur Dauerlösung.

Der Versuch Seit einem Jahr ist auf der Flurstraße in Flingern die linke der beiden Fahrspuren in Richtung Dorotheenstraße auf einem Teilstück mit gelben Linien abschraffiert. Autos dürfen dort nicht mehr fahren, erst kurz vor der Ampel können sich die Linksabbieger wieder auf der linken Spur aufstellen. Der Eingriff sollte die Pünktlichkeit der Linie 709 erhöhen, die nun die Spur nicht mehr mit den Autos teilen muss. Der Versuch ist laut Stadt und Rheinbahn ein voller Erfolg: Messungen zeigen, dass die sogenannten Störhalte der Bahnen um 90 Prozent zurückgegangen sind, sie müssen also deutlich seltener bremsen, weil die Spur blockiert ist. Dadurch sind die Bahnen schneller und pünktlicher. Zugleich zeigt eine Zählung, dass die Belastung der Alternativrouten nicht angestiegen ist. Offenbar hat sich die Sorge nicht bewahrheitet, dass viele Autofahrer ausweichen.

Der Versuch Die Straßenverkehrsordnung erlaubt neuerdings, dass auch auf Hauptstraßen für kurze Stücke Tempo 30 gilt. Dafür muss eine Gefahrenstelle wie eine Schule vorliegen. Düsseldorf hat die Regelung seit 2017 an drei Stellen ausprobiert: an der Lindemannstraße (Zooviertel) vor dem Goethe-Gymnasium, der Prinz-Georg-Straße (Pempelfort) vor der Grundschule sowie an der Straße Am Schönenkamp (Hassels), an der sich eine Kita und ein Seniorenheim befinden. Eine Wirksamkeit ist allerdings nicht nachzuweisen: Laut Stadt ergab sich kein signifikanter Unterschied in den Unfallzahlen. Darüber hinaus fehlt es auch nach einer deutlicheren Beschilderung an Akzeptanz: Offenbar nehmen viele Autofahrer die Tempo-30-Schilder nicht wahr oder ignorieren sie, die Durchschnittsgeschwindigkeit sank nur gering. Ein Gegner der Maßnahme ist die Rheinbahn, die sich über Fahrzeitverluste beklagt.