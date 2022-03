Hilfe bei der Berufswahl : Was die Woche der Ausbildung ab Montag bietet

Düsseldorf Mit einer ganzen Reihe von Online-Veranstaltungen informiert die Agentur für Arbeit über den Start in eine Ausbildung. Wir stellen das Programm vor.

Am Montag starten die bundesweiten Aktionstage „Woche der Ausbildung“ der Agentur für Arbeit. In Düsseldorf bietet sie eine Reihe von kostenlosen Online-Veranstaltungen, in denen Jugendlichen Tipps zum Start in die Ausbildung oder ins Studium gegeben werden. Alice Braun, Teamleiterin der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Düsseldorf, hat das Programm zusammengestellt. „Es richtet sich an alle, die in diesem Sommer die Schule beenden und eine Ausbildung oder ein Studium suchen.“ Das Programm sei sehr vielfältig. So gebe es zum Beispiel ein Informationsangebot, das sich speziell an Mädchen richtet, die sich für eine Ausbildung in IT-Berufen interessieren. „Wer noch gar nicht weiß, wo die Reise hingehen soll, bekommt hilfreiche Tipps für die nächsten Schritte.“ Eltern seien ebenfalls herzlich eingeladen. Sie könnten sich informieren, wie sie ihre Kinder beim Einstieg in den Beruf unterstützen können. Alice Braun hat zudem eine gute Nachricht: „Es gibt in Düsseldorf viele freie Ausbildungsstellen in tollen Berufen.“