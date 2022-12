Energiekrise in Düsseldorf Was die Stadt gerade wegen der Energiekrise macht

Düsseldorf · Dezernent Christian Zaum gab in der letzten Ratssitzung des Jahres einen Überblick über die aktuelle Lage in der Stadt. Er sprach auch die ersten Eindrücke wegen der nächtlichen Abschaltung von Straßenlaternen an.

15.12.2022, 15:58 Uhr

Christian Zaum ist städtischer Ordnungsdezernent. Foto: Bretz, Andreas (abr)