Verkehr in Düsseldorf Was die Parteien zur Torfbruchstraße beantragen

Der Verkehrsversuch auf der Torfbruchstraße hat für viel Wirbel gesorgt, was nicht unbedingt an dem provisorisch angelegten Radweg liegt, sondern vor allem an den Leipziger Kombispuren (nur für Radfahrer und Abbieger) an der Kreuzung Torfbruchstraße/Dreherstraße. Da jetzt jeweils nur noch eine Geradeausspur zur Verfügung steht, kommt es zu längeren Rückstaus, in denen auch der Bus festhängt.