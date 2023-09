Wettkampf der Unbesiegten in Düsseldorf Was die Invictus Games für die Stadt bedeuten

Wenn Kinder weinen, gerät er in Panik. Wenn Türen knallen oder ein Steak auf dem Grill anbrät, blitzen die Bilder wieder auf. Für die Bundeswehr war Dennis Siesing in Afghanistan im Einsatz. Was er dort gesehen und erlebt hat, lässt ihn noch immer nicht los. Bis heute schläft der ehemalige Fallschirmjäger nachts nicht durch – es hindern ihn die Erinnerungen an Raketenangriffe, an Beschuss, an den Moment, in dem sein bester Freund durch eine Sprengfalle starb. Dennis Siesings Verwundung aus dem Krieg ist für viele unsichtbar. Dennoch ist sie da. Seit mehreren Jahren ist der 43-jährige Gelsenkirchener in Therapie. Posttraumatische Belastungsstörung lautet die Diagnose.