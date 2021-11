Wirtschaft in Düsseldorf : Was die Messe jetzt für die Boot plant

Düsseldorf Während die ersten Yachten bereits auf der Reise nach Düsseldorf sind, hat die Messe auf die aktuelle Entwicklung der Pandemie reagiert.

Während es in Berlin und München Absagen von Messen gibt, halten die Macher der Boot an ihren Plänen für die Zeit vom 22. bis 30. Januar fest. Neu ist, dass die Regelung für den Zugang von 3G auf 2G verschärft wird. Die Messe betont, dass alle Besucher kontrolliert würden, ob sie tatsächlich geimpft oder genesen seien. Messechef Wolfram Diener: „Wir sind sehr gut vorbereitet und können alle Auflagen dank unseres Hygienekonzeptes auf dem Messegelände konsequent umsetzen. Die Maßnahmen und vor allem die Zugangskontrollen werden ganz wesentlich zur Sicherheit der Besucher beitragen.“

Die Vorbereitungen sind laut Boot-Chef Petros Michelidakis in vollem Gange, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Die Aussteller seien mit an Bord. „Die großen Yachten sind bereits auf dem Weg zu uns. Am 13. Dezember beginnen die ersten Firmen mit dem Aufbau.“ Zum Beispiel für die Surfwelle oder den Tauchturm. Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, sei somit schon überschritten.