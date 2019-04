Die Woche im Rathaus : Jeder kämpft für sich allein

Düsseldorf Die Stichwahl um das OB-Amt soll wegfallen. Was bedeutet das für Düsseldorf?

Die schwarz-gelbe Landesregierung treibt den Plan voran, die Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt abzuschaffen . Am Freitag beschäftigt sich ein Fachausschuss des Parlaments mit dem Thema. Was diese Debatte mit Düsseldorf zu tun hat, zeigt ein Blick auf die jüngste Kommunalwahl im Jahr 2014: Im ersten Wahlgang, als noch sieben Kandidaten antraten, lag der damalige Amtsinhaber Dirk Elbers (CDU) mit 46,1 Prozent der Stimmen klar vor Herausforderer Thomas Geisel (SPD) mit 37,9 Prozent – und wäre nach diesem Ergebnis OB geblieben. Bei der Stichwahl 14 Tage später, bei der nur noch die beiden Bestplatzierten antraten, hatte sich das Ergebnis gedreht: Geisel lag mit 59,2 Prozent der Stimmen vorne.

Die Liberalen haben alle Bündnis-Spekulationen bereits erledigt: Die Partei hat entschieden, dass 2020 wieder ein eigener Kandidat ins Rennen gehen wird. Für Parteichefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist das Ausdruck des Selbstbewusstseins der Partei. In der Tat erreichte die FDP bei der jüngsten Bundestagswahl in manchen Düsseldorfer Wahlkreisen Ergebnisse nahezu auf Volkspartei-Niveau. Naturgemäß böte sich als Kandidatin die prominenteste Lokal- und inzwischen auch Bundespolitikerin des Kreisverbands an. Ein Antritt von Strack-Zimmermann dürfte vor allem für die CDU keine gute Nachricht sein, es droht ein Stimmverlust in den gemeinsamen Hochburgen.