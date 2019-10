Freiwilliges Soziales Jahr in Düsseldorf : Kopfsprung in die Untiefen des Lebens

Maria Skubski und Marie Hartmann (von links) haben im Freiwilligendienst beim Sozialdienst katholischer Männer und Frauen viel übers Hilfssystem gelernt – und über sich selbst. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Behinderte, Drogensüchtige, Hartz-IV-Empfänger: Im Freiwilligendienst beim Sozialdienst katholischer Männer und Frauen (SKFM) helfen junge Menschen den Schwächsten der Gesellschaft. Und lernen dabei viel über sich selbst.

Von Tino Hermanns

Marie Hartmann und Maria Skubski werden schmerzlich vermisst. Nicht nur von Diplom-Sozialarbeiterin Felicitas Schmitz, die beim Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) für die Betreuung von Ehrenamtlern zuständig ist. Die 19-jährige Hartmann und die 21-jährige Skubski wurden vor Kurzem aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) beim SKFM verabschiedet. Zwölf Monate lang hatten die beiden jungen Frauen einen großen Teil ihrer Zeit der Betreuung von hilfsbedürftigen Menschen in Düsseldorf gewidmet und sich dabei viele Sympatien, Lob und Anerkennung erarbeitet. „Das war für mich nach der Schule der erste Schritt in die Selbstständigkeit, der erste Schritt, das eigene Leben selbst zu organisieren“, verrät Hartmann. „Wir mussten unsere Aufgaben eigenverantwortlich organisieren und abarbeiten. Wir mussten alles so planen, dass es passt.“

Die Schulzeit war für beide mit dem Engagement beim SKFM vorbei. Das Lernen ging weiter. Beim SKFM hätten sie viel erfahren über sich, über die Lebenswelt in der Landeshauptstadt und auch über die Befriedigung, die ehrenamtliche soziale Arbeit bereitet, sagen beide. „Wenn man aus einem so behüteten Umfeld kommt wie ich, ist es erstaunlich, welche schlechten Lebensverhältnisse es in Düsseldorf gibt“, gesteht Hartmann. Das FSJ habe ihr die Augen geöffnet und den Blick auf die reale Welt ermöglicht. „Ich nehme die Erfahrung mit, mit Schwierigkeiten klarzukommen. Manche Situationen waren richtig berührend.“

Info Der Weg zum Ehrenamt beim SKFM SKFM Beim Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Düsseldorf e.V. kümmern sich 290 Hauptamtliche und 200 Ehrenamtliche um Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Ehrenamt Wer Interesse hat, wendet sich an Felicitas Schmitz, Tel. 02114696186, E-Mail schmitz.felicitas@skfm-duesseldorf.de.

39 Stunden pro Woche erhielten Skubski und Hartmann Einblicke in die Arbeitswelt: Wie sehen Lohnabrechnungen aus? Wie beantragt man Urlaub? Und wie kommt man mit insgesamt nur 440 Euro im Monat (390 Euro Aufwandsentschädigung, 50 Euro Verpflegungsgeld) aus? Denn das war es, was sie während ihres FSJ zur Verfügung hatten – ungefähr genau so viel wie die meisten ihrer Klienten.

Zu ihren Aufgaben gehörte es, verschiedene Arzttermine und Einkaufsrouten für Behinderte zu koordinieren. Sie betreuten Kinder, um deren Eltern zu entlasten, gaben Nachhilfe. Sie halfen bei der Drogenberatung und der Betreuung von Menschen, die nicht mehr selber für sich sorgen können, erledigten Sekretariatsaufgaben und fuhren Klienten zur Entgiftung.

Bei Marie Hartmann hat sich ihr Studienwunsch im FSJ verfestigt. „Ich wusste schon vorher, dass ich Psychologie studieren möchte. Dabei ist es auch geblieben“, meint sie. Maria Skubski dagegen hatte sich für ein Studium der sozialen Arbeit entschieden. Diesen Plan hat sie allerdings nun aufgegeben, sie studiert jetzt angewandte Informatik. „Ein FSJ ist eine gute Gelegenheit zu überprüfen, ob Neigungen und Interessen auch belastbar sind“, erklärt Felicitas Schmitz vom SKFM. „Vom FSJ profitieren sowohl die jungen Menschen als auch die soziale Organisation.“

Völlig unvorbereitet werden die FSJler nicht auf die Menschheit losgelassen. „Es gibt immer einsatzbezogene Einführungen“, sagt Schmitz. „Wir schauen auch danach, was die FSJler mitbringen, welche Vorlieben sie haben, was sie am liebsten machen möchten.“