Carsch-Haus, Kaufhof und Co. Was bedeutet die Signa-Insolvenz für Düsseldorf?

Gleich drei Düsseldorfer Premium-Objekte gehören zur „Signa Prime Selection AG“: das Carsch-Haus am Heinrich-Heine-Platz, der Kaufhof an der Kö und der frühere Kaufhof am Wehrhahn. Am Freitag wurde bekannt, dass eine wichtige Tochtergesellschaft aus diesem Geschäftsbereich des österreichischen Immobilienunternehmens Insolvenz anmelden musste. Die „Signa Real Estate Management Germany“ ist ein wichtiger Dienstleister für die Immobilienentwicklung und die Vermietung von Signa in Deutschland – und offiziell zahlungsunfähig.