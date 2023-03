Wadim Rosenstein aus Düsseldorf Junger Unternehmer will Schach-Präsident werden

Als er 13 Jahre alt war und noch in Garath wohnte, kam Wadim Rosenstein ständig zu spät zu seinen Schachturnier-Spielen. Zu der Zeit war er mit seinem Verein in der Junioren-Bundesliga und musste jedes Wochenende stundenlang mit dem Zug fahren, sehr früh aufstehen – da meinte einer seiner Teamkollegen zum Spaß: Mach doch mal ein Turnier in Düsseldorf, dann hast du es nicht so weit!