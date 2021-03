Gewässer in Düsseldorf : Warum sich der Pillebach plötzlich grün gefärbt hat

Der Pillebach wurde durch Lebensmittelfarbe grün gefärbt. Foto: Eberhard Seitz

Düsseldorf In Gerresheim ging am Donnerstagmorgen die Angst vor einem Chemieunfall um. Ganz so dramatisch war es zum Glück nicht, eine Privatfirma hatte einen Fehler gemacht.

Von Marc Ingel

Auf einmal war der Pillebach grün. Viele besorgte Anwohner in Gerresheim wandten sich am Donnerstagmorgen ratlos an Stadt, Feuerwehr oder Polizei, gar die Angst vor einem Chemieunfall ging um. Ganz so schlimm war es dann nicht, Lebensmittelfarbe war der Grund für die Verfärbung.

Der grün gefärbte Pillebach irritierte viele Gerresheimer. Foto: Seitz/Eberhard Seitz

Um die mögliche Undichtigkeit auf dem Flachdach eines benachbarten Wohnhauses zu überprüfen, hatte eine Privatfirma Wasser mit einer Lebensmittelfarbe eingefärbt. Von dort gelangte das gefärbte Wasser über den Dachablauf in den öffentlichen Niederschlagswasserkanal, der an der Bergischen Landstraße in den Pillebach mündet, erklärt ein Stadtsprecher.