Insolvente Supermarktkette Warum schließt Real die Millionen-Filiale in Heerdt?

14 Märkte will der Konkurrent Rewe übernehmen, drei Filialen gehen an Kaufland, ein Markt an Edeka. Die restlichen 45 Märkte würden bis zum 31. März 2024 geschlossen, da für diese Standorte „trotz intensiver Bemühungen bisher kein Abnehmer“ gefunden worden sei, heißt es in einer Mitteilung von Real.