Rundgang mit einem Streetworker : Warum Obdachlose in Düsseldorf auf der Straße übernachten

Dorothea campiert mit anderen Obdachlosen vor dem NRW-Forum. Die Stadt will den Platz räumen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Umgang mit Obdachlosen in Düsseldorf erhitzt immer wieder die Gemüter. Nun sollen einige der bekanntesten Platten geräumt werden. Ein Rundgang mit einem Streetworker.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Dorothea weiß nicht, wohin sie weiterziehen will. Auf jeden Fall nicht in eine Notschlafstelle. In der Unterkunft in Heerdt habe ihr eine Frau gedroht, die Kehle durchzuschneiden. Sie fährt sich mit der Hand am Hals entlang. Also schläft sie wieder draußen. Hat sie Angst? „Meine Freunde beschützen mich“, sagt sie und zeigt auf die Männer, die links und rechts von ihr sitzen. Einer hat Kopfhörer in den Ohren und schaut auf sein Handy, der andere trinkt Weißwein aus der Flasche und blickt ins Leere.

Die Gruppe hat zwei Zelte in einem Vorhof des NRW-Forums aufgeschlagen. Die drei sitzen auf der Steinbank vor dem Wandmosaik. Zwischen den Säulen sieht man die Autos vorbeirauschen, es ist zugig, vor den Zelten hat sich eine Pfütze gesammelt. Aber immerhin: Der Vorbau des Ausstellungshauses ist überdacht, der Weg zur Innenstadt kurz und die Passanten bleiben auf Distanz. Dorothea weiß, dass es schlechtere Orte gibt. Sie hat mal vor einem Supermarkt in der Nähe des Marienhospitals übernachtet, erzählt sie. Zum Glück habe ihr Begleiter rechtzeitig den Brand gerochen. Jemand hatte ihre Decke angezündet. „Ich war zu betrunken, ich hätte das nicht bemerkt“, erzählt Dorothea, die ihr Gesicht aus Rücksicht auf ihre Familie nicht zeigen will.

Die Gruppe wird nicht bleiben können. Das Ordnungsamt war eben da und hat daran erinnert, dass die Obdachlosen das Lager auflösen sollen. Die Stadtspitze hat entschieden, dass einige der bekanntesten Platten nicht mehr geduldet werden: vor dem Ratinger Tor, neben dem Kom(m)ödchen und am NRW-Forum sollen die Wohnungslosen verschwinden. Anwohner haben sich beschwert. Dazu kommt, dass das NRW-Forum denkmalgeschützt ist. Die Frist ist längst abgelaufen, offenbar hat man mit der Räumung über die Weihnachtstage gewartet.

Fabian Hartmann berichtet Dorothea und ihren Begleitern von der neuen Unterkunft neben dem Hauptbahnhof, zu der sie heute Abend gehen könnten. Die Stadtverwaltung rühmt sich, dass die Notschlafstelle die Lage verbessere. Es gibt extra Zimmer für Frauen, sogar für Paare und für Menschen mit Hund. Dorothea hört zu. Sie wirkt nicht, als würde sie hingehen.

Der Umgang mit Obdachlosen hat im letzten Jahr immer wieder die Schlagzeilen in Düsseldorf beherrscht. Die Ämter verkünden, dass die Betreuung immer besser werde, insbesondere durch die Unterkunft an der Graf-Adolf-Straße. Die bekannteste Hilfsorganisation Fiftyfifty sieht die Lage anders: Sie wittert zunehmende Vertreibung. Fiftyfifty hat Alarm geschlagen, als das NRW-Forum vor rund einem Jahr zum ersten Mal geräumt werden sollte. Das Hilfswerk, das sich als laute Lobby versteht, hat Protest organisiert, als Obdachlose im Sommer unter der Rheinkniebrücke vertrieben werden sollten – indem Steine ausgelegt wurden. Die Steine sind nach öffentlicher Empörung wieder weg. Jetzt kritisiert Fiftyfifty die erneute Ankündigung der Räumung. Dass die bekannten Platten geräumt werden sollen, sorgt auch unter den Obdachlosen für Unruhe.

Fabian Hartmann setzt seine Runde in Richtung Altstadt fort. Der Sozialpädagoge vom Hilfswerk Franzfreunde braucht gutes Schuhwerk. Er klappert die Plätze ab, an denen Obdachlose den Tag verbringen. Er berät über Schlafplätze oder medizinische Hilfe, unterstützt bei Amtsfragen – und hört oft einfach zu. „Lässt du uns denn nie in Ruhe“, ruft ihm ein Mann hinterher, der in einem Hauseingang sitzt und Dosenbier trinkt. Er lacht dabei.

Es gibt keine gesicherte Zahl, wie viele Menschen in Düsseldorf auf der Straße leben. Die Stadt geht von 400 Personen aus. Noch vager sind die Informationen über die Menschen. Fest steht, dass viele Ausländer aus östlichen EU-Ländern dabei sind, Szenekenner schätzen ihren Anteil auf fast die Hälfte. Viele sind zum Arbeiten gekommen – und fallen schnell tief, wenn es nicht läuft: Sie haben keinen Anspruch auf Sozialleistungen, nicht mal auf Notschlafplätze. Es gibt inzwischen spezielle Angebote.

Die Stadt verkündet immer wieder, dass niemand auf der Straße schlafen müsse. Trotzdem tun das Menschen. Streetworker Hartmann kennt Obdachlose, die einen Deal mit Restaurantbesitzern haben: Sie dürfen im Eingang übernachten, wenn sie morgens weg sind. Andere verstecken sich im Park. Manche machen Platte, richten sich also an einem Ort ein, wie Dorothea und ihre Begleiter. Die meisten wollen in der Innenstadt bleiben. Dort kann man betteln, Straßenzeitung verkaufen – und gehört vielleicht etwas mehr dazu. Hartmann kennt Fälle, bei denen Menschen den Absprung in eine Wohnung schaffen. Bei anderen klappt das nicht.

Der Leiter des Geschäftsbereichs Wohnungslosenhilfe bei den Franzfreunden, Jürgen Plitt, sieht individuelle Gründe, warum Obdachlose auf der Straße bleiben. Dazu zählen psychische Krankheiten, aber auch schlechte Erfahrungen mit Schlafstellen. „Die Gesellschaft muss Wohnungslose aushalten, auch auf der Straße“, meint er. Plitt sieht die Lage aber positiver als Fiftyfifty. „Ich finde, dass das in Düsseldorf insgesamt gut gelingt.“ Das Ziel von Streetwork sei, auf der Straße zu helfen. „Wir müssen die Wohnungslosen einladen, auch damit sie Vorurteile über die Schlafstellen abbauen.“

Neben dem früheren Finanzamt an der Kaiserstraße bemerkt Fabian Hartmann ein schwarzes Bündel auf der Straße, daneben ein paar weiße Säcke. An der Wand liegt eine Krücke. Als er das Bündel anspricht, kommt ein bärtiges Gesicht zum Vorschein, später richtet der Mann sich auf. Dabei verzieht er das Gesicht vor Schmerz.

Aljoscha, so nennt er sich, spricht klar und gewählt – was man angesichts der Tatsache, dass er den Tag in einem Schlafsack auf dem Boden verbringt, nicht erwartet hätte. Er sei 1973 „in Düsseldorf inkarniert“ worden, erzählt er. Seit Februar lebe er wieder draußen. Der Eigentümer der Wohnung habe Eigenbedarf angemeldet. Aljoscha beklagt, man vertreibe ihn sogar von Bänken im Hofgarten. Sein Fuß ist gebrochen. Er fürchtet die OP. Den Schlafplatz neben dem Finanzamt findet er in Ordnung, auch wenn man natürlich nie wisse, was passiert, wenn Betrunkene aus der Altstadt vorbeikommen. Sorgen macht ihm, dass das Amt ausgezogen ist. Das Gebäude könnte abgerissen werden.

Streetworker Fabian Hartmann (r.) im Gespräch mit dem Obdachlosen Aljoscha. Foto: Arne Lieb