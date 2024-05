Auto-Waschanlage Mr. Wash erhöht Preise um bis zu 20 Prozent und investiert Millionen in Düsseldorf

Mehr als 3500 gewaschene Autos an einem Tag: Diesen neuen Rekord hat der Standort von Mr. Wash an der Völklinger Straße in Düsseldorf-Hamm vor ein paar Wochen aufgestellt, als es zum ersten Mal richtig warm wurde. Erst Saharastaub, dann Sonnenschein – diese Mischung bringt der Auto-Waschkette, die bundesweit 34 Standorte hat, ein blitzsauberes Geschäft. Weil jetzt die Preise erhöht wurden und eine von drei Anlagen in Düsseldorf für mehrere Monate geschlossen ist, wird es Zeit für ein Gespräch mit „Mr. Wash“ persönlich: Geschäftsführer Richard Enning.