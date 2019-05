Familienkolumne Düsseldorf : Der große Hunger der kleinen Leute

Eltern-Kolumne Wer seine Kinder aus der Kita holt, weiß, dass das ohne einen kleinen Snack kaum geht. Das muss kein Sündenfall sein.

„Hast du was dabei?“ – Keine Frage, was unsere Kinder damit meinen. Es kann nur ums Essen gehen. Um viel Essen. Und wehe, ich hole sie aus der Kita ab, ohne „was dabei“ zu haben. Dann kann ich mich nur damit retten, vor der Heimfahrt noch beim Bäcker anzuhalten. Oder ich muss die eher mittelmäßige Laune des Nachwuchses aushalten.

Wenn ich aber meiner Aufgabe als Ernährerin auch nur annähernd nachkommen möchte, habe ich eine kleine Auswahl dabei. Banane? Müsliriegel? Belegte Brote? – Ja, das kommt gut an. In dieser oder auch einer beliebigen anderen Reihenfolge. Um ein Entweder-Oder geht es dabei weniger.

Ich habe mich schon etwas umgehört, ob wir mit dem Essverhalten aus dem Rahmen fallen. Das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Trotz ausreichender und guter Verpflegung in der Kita kennen auch viele andere Eltern das Phänomen, dass ihre Kinder nach der Tagesstätte erstmal nur ein Thema kennen. Eine allgemeingültige Erklärung, warum Kinder nachmittags so einen Bärenhunger haben, habe ich noch nicht gefunden. Aber es ist Fakt und manchmal belustigend, was alles in diesen kleinen Menschen verschwindet.