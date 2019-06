Projekte auch speziell für Migranten : Warum in Düsseldorf mehr über Aids gesprochen werden sollte

Düsseldorf Überdurchschnittlich viele Menschen mit HIV und AIDS leben in der Landeshauptstadt. Für sie hat die Aidshilfe spezielle Beratungs- und Betreuungsangebote. Um Neuinfektionen zu vermeiden, setzt man jetzt auch auf andere Ansätze in der Aufklärung.

Über HIV und AIDS sollte mehr und auch öffentlich gesprochen werden. „Denn die Landeshauptstadt gehört in Deutschland zu den besonders stark durch HIV und AIDS betroffenen Großstädten“, sagt die Sprecherin der Aidshilfe Düsseldorf, Yvonne Hochtritt. „Die Häufigkeit von HIV pro 100.000 Einwohnern liegt in Düsseldorf mehr als doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt.“ Das liege an den vielen und vielfältigen Angeboten für „Menschen mit alternativen Lebensentwürfen, die auch anonym zugänglich sind“. Aber eben auch daran, dass „Menschen in Düsseldorf eine bessere Versorgung durch Ärzte und Gesundheitszentren, aber natürlich auch im Bereich schwule Szene, Drogen, Prostitution finden“.