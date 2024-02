Werbung in Düsseldorf Warum Heidi Klums Models halbnackt auf dem Rheinturm tanzen

Neben den kommerziellen Werbekampagnen, die über die DFMG laufen, gibt es noch wohltätige Anlässe, zu denen der Rheinturm erleuchtet wird. Diese übernimmt die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (IDR), die zusammen mit der DFMG Eigentümerin des Rheinturms ist und mit ihr die Einnahmen teilt. So wurde der Fernsehturm beispielsweise am Welt-Diabetestag blau angestrahlt. „Wir sind eine städtische Gesellschaft und der Rheinturm ist nun einmal ein repräsentatives Gebäude hier in Düsseldorf, deshalb wollen wir uns bei solchen teilweise auch weltweit stattfindenden karitativen Tagesaktionen beteiligen“, so IDR-Finanzvorstand Manfred Kornfeld. „Dafür entstehen der Organisation keine Kosten, aber das muss dann auch wirklich für einen guten Zweck sein.“