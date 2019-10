Schule in Düsseldorf : Ötzi für alle

Schule in Düsseldorf

Lutz Tomala unterrichtet am Wim-Wenders-Gymnasium. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Wenn Schüler ein Thema erst mal spannend finden, kann es in gleich mehreren Fächern im Unterricht behandelt werden.

Ötzi im Chemie-Unterricht? Klar, immerhin hatte der Steinzeitler ein Beil aus toskanischem Kupfererz im Gepäck, ein idealer Kontext um Oxidations- und Reduktions-Reaktionen zu besprechen. Im Geschichtsunterricht ist er ein Beispiel für das Leben in der Steinzeit, in Biologie wird sein Erbgut analysiert und in Physik die Radiokarbonmethode besprochen.