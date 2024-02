„An der Firma hängt mein Herzblut“ Düsseldorfer Schuhhändler schließt nach 37 Jahren seine beiden Geschäfte

Zur GmbH von Koch gehört der „Rieker Store“ an der Nordstraße in Pempelfort und eine Filiale des Damenschuh-Herstellers Tamaris an der Flinger Straße in der Altstadt, direkt gegenüber der Carsch-Haus-Baustelle. Bei Rieker ist bis Ende April Räumungsverkauf, dann schließt das Geschäft. Der Betrieb von Tamaris dagegen wird durch die Muttergesellschaft Wortmann weitergeführt.