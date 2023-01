„Das wird eine Zäsur“ Warum Düsseldorfs FDP vor einem großen Umbruch steht

So gut Neuenhaus allerdings die Übergabe plant, die FDP wird diese personellen Einschnitte erst mal verkraften müssen. Strack-Zimmermann und Neuenhaus haben die Partei über sehr viele Jahre und in besonders starkem Maße geprägt – mit weitem Abstand zu weiteren Fraktionsmitgliedern und zu den Stellvertretern Mirko Rohloff und Monika Lehmhaus. Neuenhaus wirkte als scharfsinniger Stratege und exzellenter Kenner der politischen Zusammenhänge sowie Untiefen im Rathaus. Zudem ist er ein glänzender Rhetoriker, der in seinen Reden nur in den Punkten Angriffslust und Schlagfertigkeit etwas hinter Strack-Zimmermann zurückbleibt. So sehr die beiden die Partei geprägt haben, so sehr ist allerdings auch das Rennen um die Spitze offen. Mit Talent, Fleiß und der für die FDP so wichtige klare Kante ist vieles möglich. Fest steht für Neuenhaus lediglich: „Das wird eine Zäsur.“ Immerhin wirkt mildernd, dass Strack-Zimmermann Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes bleiben will.