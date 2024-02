Ungewöhnliche Kunst-Aktion Warum Düsseldorfer Künstler in Köln den Wald fegen

Seit vergangenem Samstag steht auf der Wiese gegenüber der Kunstakademie zwischen Hofgartenrampe und Fritz-Roeber Straße eine große Plakatwand. Zu sehen sind zwei Menschengruppen neben zwei sauber gefegten Geraden in einem herbstlichen Wald. Unter ihnen Michael Kortländer, Vorsitzender der Künstlervereinigung Düsseldorf-Palermo und Mitgründer der Johanna-Ey-Foundation. Ihn hatte der Kölner Künstler Ivo Weber zu der Kunstaktion „Waldfegen 2023“ eingeladen. Kortländer sagte zu und rückte mit einem siebenköpfigen Team aus Künstlern und zwei Kuratoren aus Düsseldorf an, um in Köln den Wald zu fegen – frei von allen Städteschranken.