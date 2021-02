Bildung in der Pandemie : Warum Düsseldorfer Abiturienten wieder in die Schule wollen

Nadia Idrissou, Abiturientin an der Dieter-Forte-Gesamtschule, beim Online-Lernen in ihrem Zimmer. Sie sagt: „Abi ohne Präsenz geht nicht.“ Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ob es dafür eine Chance gibt, sagt die Landesregierung bislang nicht. Auch die freien Tage zu Karneval sorgen für Diskussionen. Einige Eltern würden lieber versäumten Stoff nachholen.

Von Jörg Janssen

Das Lernen auf Distanz geht weiter. Vorerst jedenfalls. Nach wie vor ist unklar, ob es in der zweiten Februarhälfte eine Rückkehr zu Präsenz- oder Wechselunterricht geben wird. „Ich habe Angst, mein Abi zu verpatzen“, sagt Nadia Idrissou, die in die Dieter-Forte-Gesamtschule geht. Aber nicht nur Abiturienten befürchten Lernrückstände, die nicht mehr aufzuholen sind. „Wie kann es sein, dass die meisten Schulen an Karneval frei machen, obwohl der in diesem Jahr ausfällt?“, fragen Eltern, die an diesen Tagen lieber versäumten Stoff nacharbeiten würden. Das Wichtigste im Überblick.

Was befürchten die Abiturienten? Viele Stunden verbringt Nadia Idrissou tagtäglich an ihrem Schreibtisch. „Gefühlt investiere ich sogar mehr Zeit, als wenn ich in der Schule wäre“, sagt die 19-Jährige. Sicher fühlt sie sich mit Blick auf die für März terminierten Vorabi-Klausuren trotzdem nicht. „Es fehlt die persönliche Unterstützung der Lehrer. Der Videochat ist kein vollwertiger Ersatz“, sagt die Schülerin. Wie die meisten ihrer Mitstreiter will sie spätestens ab dem 16. Februar zurück in die Schule und vermisst eine Perspektive. Am 8. März schreibt sie ihre erste Vorabi-Klausur im Deutsch-Leistungskurs, nach den Osterferien folgen dann – etwas später als ursprünglich geplant – die eigentlichen Abi-Klausuren. Der Gedanke, in dieser Phase ausschließlich auf den Online-Wiederholungsplan angewiesen zu sein, „lässt uns alle ziemlich verzweifeln“, sagt sie. Ohnehin lebe ihr Jahrgang in einem permanenten Ausnahmezustand. So sei bereits das letzte Schuljahr von Corona dominiert worden. Und auch für die Zeit nach dem Abi gebe es nicht die üblichen Spielräume. „Mein freiwilliges soziales Jahr in Frankreich habe ich genauso gestrichen wie eine Au-pair-Zeit mit College-Kursen in den Vereinigten Staaten.“ Stattdessen soll es nun direkt ins Jura-Studium gehen. „Am liebsten nach Hamburg“, sagt Idrissou, „aber dafür braucht man nun mal ein ordentliches Abitur, auf das man gut vorbereitet ist.“

Was sagen die Schulleiter zum Abi? Ralf Schreiber blickt trotz aller Einschränkungen positiv auf die anstehenden Prüfungen. „Es wird auch in 2021 kein Corona-Abi und keine mit einem Stempel versehene Corona-Generation geben“, sagt der Leiter des Goethe-Gymnasiums in Düsseltal. Auf mögliche Defizite werde bei den Prüfungen Rücksicht genommen. „Bei vier verschiedenen Klausur-Themen für einen Leistungskurs werden wir am Tag vor dem Termin das Thema, bei dem wir die meisten Lücken verorten, ganz aussortieren“, sagt Schreiber. Auch einen sogenannten „Freischuss“, bei der die Wiederholung des letzten Jahrgangs nicht angerechnet wird, hält er für möglich – allerdings nur in begründeten Einzelfällen.