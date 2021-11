Leben im Alter : Warum Düsseldorf die offene Seniorenarbeit ausbaut

Blick in das Zentrum plus in Holthausen im Februar diesen Jahres. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Trotz knapper Kassen investiert die Stadt in den kommenden drei Jahren rund eine Millionen Euro in die Zentren plus. Warum das für die Generation 60 plus wichtig ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen

Düsseldorf will die offene Seniorenarbeit stärken. In gut drei Jahren soll es im gesamten Stadtgebiet nur noch voll ausgestattete „Zentren plus“ geben. Die Mitarbeiter dieser Treffpunkte beraten zu allen Fragen rund um das Leben im Alter. Zudem helfen sie, neue soziale Kontakte aufzubauen und bieten Freizeitaktivitäten an. Betrieben werden die Einrichtungen von den Sozialverbänden.

Noch sind zwölf der insgesamt 31 Zentren für die Generation 60 plus nur Dependancen. Konkret bedeutet das: Sie sind nur 20 statt der sonst üblichen 30 Stunden pro Woche geöffnet und werden personell mit nur einer halben statt einer vollen Stelle ausgestattet. Die Corona-Krise hat aber nach Einschätzung der Verwaltung noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, bislang noch nicht erreichte Ältere in das Hilfesystem einzubinden. „Das geht nur mit einem konsequenten und gleichberechtigten Ausbau an sämtlichen Düsseldorfer Standorten“, sagt SPD-Sozialexpertin und Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke.

Einstimmig folgte der Sozialausschuss am Dienstag der Einschätzung von Politikern und Trägern und beschloss die Erweiterung der zwölf Dependancen. Damit steigt trotz knapper Kassen und der Notwendigkeit, Geld einzusparen, der Etat-Ansatz in diesem Bereich um rund eine Million auf demnächst 5,7 Millionen Euro. Nicht nur für die Standorte selbst, auch für das Fallmanagement und die „stadtbezirksspezifischen Angebote“ soll in den kommenden drei Jahren sukzessive mehr Geld ausgegeben werden.

Trotzdem des klaren Votums wird das Thema in der Haushaltssitzung des Rates im Dezember noch einmal beraten. Zepuntke vermisste in der zur Abstimmung stehenden Vorlage das Projekt der auf Menschen zugehenden Hilfen („Moblie Zentren“). Ein interfraktioneller Ergänzungsantrag sei aber in Vorbereitung, deshalb könne man zustimmen.

Der Ausbau der Dependancen wird gestaffelt. Im kommenden Jahr geht es los mit Bilk, Lierenfeld, Heerdt und Reisholz. 2023 folgen dann Wersten, Derendorf-Nord, Flingern-Süd und Lichtenbroich. Den Abschluss bilden 2024 die Standorte in Angermund, Ludenberg, Mörsenbroich und Vennhausen.

(jj)