Rathauskolumne Die Woche in Düsseldorf : Warum die Linkspartei über die Umweltspur entscheiden konnte

Meinung Düsseldorf Die Politik befürwortete die Umweltspur. Und das mit einer rot-rot-grünen Mehrheit. Warum das überhaupt möglich war – und was es für die Umweltspur bedeuten könnte.

Wie also war der Beschluss möglich? Die Befürworter der Umweltspur profitierten von einem glücklichen Umstand: Die Entscheidung über das umstrittene Verkehrsprojekt fiel nicht im Stadtrat, sondern im Verkehrsausschuss. Das Untergremium ist, wie der Name vermuten lässt, zuständig für fachliche Entscheidungen zum Verkehr – und in der Stimmverteilung linker. Das hat damit zu tun, dass die Verhältnisse in der laufenden Wahlperiode äußerst eng sind. Im Stadtrat mit seinen 82 Mitgliedern (plus Oberbürgermeister) ergab das Wahlergebnis eine hauchdünne Mehrheit für das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP. Wendet man das Rechenverfahren zur Sitzverteilung aber auf das 19 Köpfe kleine Verkehrsgremium an, entsteht dort eine rot-rot-grüne Mehrheit. Darüber hinaus entschied sich auch das Mitglied der Freien Wähler für die große Umweltspur, die von Wersten bis in die Innenstadt und weiter zum Nordstern führen soll. Das ergab eine deutliche Mehrheit von elf zu acht Stimmen.