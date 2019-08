Analyse zur Verkehrspolitik in Düsseldorf : Warum die FDP die Umweltspur begräbt

Die Liberalen haben immer betont, dass die neuartige Düsseldorfer Sonderspur auch ihre Erfindung ist. Nun verhindern sie die erste Umsetzung in größerem Ausmaß. Was ist passiert?

Es deutet nichts mehr darauf hin, dass diese Pionierleistung aus Düsseldorf in die Verkehrsgeschichte eingehen wird. Der Verkehrsausschuss des Stadtrats wird am Mittwoch aller Voraussicht nach dagegen stimmen, erstmals eine kilometerlange Achse anzugehen. Es wird wohl bei den beiden kurzen Versuchen aus dem Frühjahr bleiben. Und ausgerechnet die FDP hat sich gegen das Vorhaben gewendet.

Was ist passiert? Fraktionschef Manfred Neuenhaus nennt als Begründung, dass erst einmal Nahverkehr und Radwege ausgebaut werden müssen, bevor der Autoverkehr so stark eingeschränkt wird. Auf der wichtigen Pendlerroute von der A46 zur Innenstadt würde durch die Umweltspur zeitweise nur noch eine Fahrspur verbleiben. Die Verwaltung hatte das Vorhaben am Montag der Fraktion erstmals im Detail vorgestellt. Laut Neuenhaus hatten die Liberalen große Bedenken, weil sich die Folgen nicht kalkulieren lassen – schlimmstenfalls drohten Staus bis auf die Autobahn. Die FDP will nun stattdessen ein „Sofortprogramm“ für Bus, Bahn und Rad. Wichtigste Punkte sind, dass mehr Wagen für die Rheinbahn bestellt und große Park-and-Ride-Anlagen gebaut werden.