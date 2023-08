Mode-Händler aus Düsseldorf Warum die Fashionette-Aktie im August um 30 Prozent gestiegen ist

Düsseldorf · Die Online-Plattform für Taschen und Schuhe ist an der Börse in Mode. Der neue Chef Dominik Benner verbucht den Erfolg für sich, doch in Teilen der Belegschaft verschlechtert sich die Stimmung.

30.08.2023, 05:15 Uhr

Fashionette-Chef Dominik Benner vor der neuen Zentrale im Schloss Elbroich: Die Kosten der Mode-Plattform sinken schneller als geplant. Foto: Maximilian Nowroth

Dass Aktionäre in diesen Zeiten Grund zum Jubeln haben, ist selten – umso mehr sticht der Kurssprung des Düsseldorfer Mode-Händlers Fashionette hervor: Anfang August lag die Aktie bei 5,30 Euro, bis Anfang dieser Woche kletterte der Kurs auf mehr als sieben Euro. Ein Plus von rund einem Drittel binnen eines Monats, wie kann das sein?