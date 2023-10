Bauen in Düsseldorf Warum die Bezirkssatzung wichtig bleibt

Und es ist auch keineswegs immer so, dass die Bezirksvertreter alles abnicken, was ihnen trotz entsprechender Empfehlung der Verwaltung vorgelegt wird. Das musste in der vergangenen Woche einmal mehr der Projektentwickler des neuen Trinkaus Karrees an der Königsallee 21-23 erfahren, der seine Umbaupläne längst fertig in der Schublade liegen, aber offiziell immer noch kein grünes Licht für den Bauantrag hat. Das wollten die Politiker in der Bezirksvertretung 1 abermals nicht erteilen, da sie genervt davon sind, dass gerade an der Kö ständig gegen im Bebauungsplan festgelegte Höhen verstoßen und dafür Befreiungen beantragt werden – auch wenn es in diesem Fall nur 40 Zentimeter sind. Da ihnen auch die Abwicklung des Verkehrs aus der Tiefgarage nicht schlüssig erschien, wurde der Bauantrag erneut vertagt – wegen Beratungsbedarfs, den die SPD anmeldete, sozusagen das Allheilmittel für Politiker, wenn sie bei etwas nicht sofort zustimmen, ein Projekt aber auch nicht komplett ablehnen wollen.