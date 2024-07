Unterschiedliche Bevölkerungszahlen für Düsseldorf „Die Wahrheit liegt in der Mitte“

Seit 25 Jahren ist Düsseldorf eine wachsende Stadt. Nach langen Zeiten der Schrumpfung wurde alljährlich ein Plus bei den Bevölkerungszahlen gemeldet, oft lag dies bei mehr als 2000 Menschen. Nur in der Corona-Zeit gab es einmal einen kleinen Einbruch. So meldete die Stadt zuletzt, dass zum Jahresende 2023 in Düsseldorf 655.717 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet waren – 2464 mehr als im Vorjahr. Die aktuell noch gültige Prognose der Stadt geht sogar von 702.500 Bürgern im Jahr 2035 aus, auch wenn sie selbst inzwischen ein Fragezeichen an dieser Zahl anbringt und von einem langsameren Anstieg ausgeht.