Neun Euro für zwei Stunden Warum das Parken teurer werden muss

Jetzt wird auch noch das Parken teurer. Und zwar kräftig. Am Parkscheinautomaten sind in der Innenstadt bald neun Euro für zwei Stunden fällig. Dafür zeichnet sich im Stadtrat am 2. Februar eine breite Mehrheit ab. Da die Cityzone größer wird, steigen an vorher nicht in sie fallende Stellplätze die Preise um sage und schreibe 114 Prozent, ansonsten um 55 Prozent. Da kann die Inflationsrate nicht mithalten, im Zuge dieser sowieso alles teurer wird. Noch höher werden die Prozentzahlen beim Anwohnerparken ausfallen. Selbst wenn die CDU nicht so will wie die Grünen, der Kompromiss dürfte dennoch bei einem Vielfachen des jetzigen Preises von 30 Euro pro Jahr liegen. Es liegt die Frage nahe: Muss das sein? Die knappe und unpopuläre Antwort lautet ja. Dafür spricht eine Reihe von Gründen.